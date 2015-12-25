​ЦБА продал на этой неделе коммерческим банкам 300 млн. долларов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 21-25 декабря осуществил на межбанковском валютном рынке валютную интервенцию на сумму 300 млн. долларов. Тем самым валютные резервы ЦБА приблизились к 5,1 млрд. долларов.

Аналитическая группа Report отмечает, что если сокращение продолжится в аналогичном темпе, уже до Нового года находящиеся в распоряжении Центробанка валютные резервы упадут до семилетнего минимума (шестилетний минимум "пробит") ниже отметки 5 млрд. долларов.

Отметим, что на прошлой неделе (накануне девальвации) объем продажи валюты ЦБА на межбанковском валютном рынке достиг 493 млн. долларов.

Напомним, что ЦБА возобновил операции по продаже валюты на организованном межбанковском валютном рынке 8 декабря, после того как Госнефтефонд Азербайджана приостановил продажу валюты. С 8 по 11 декабря ЦБА продал на межбанковском валютном рынке в целом 255 млн. долларов. За прошедшие две недели объемы продажи Центробанка составили 748 млн. долларов.