ЦБА продал на аукционе всего 4% предложенного объема нот

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 75 млн. манатов и сроком обращения 29 дней (государственный регистрационный номер 50100652S).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступили 2 заявки от 2 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 3,237 млн. манатов, что равно 4,32% предложения ЦБА. Заявка представлена в ценовом интервале 98,84 маната (14,569%) и 98,88 маната (14,0609%). Цена усечения по конкурентоспособным заявкам составила 98,84 манатов (14,569%), средневзвешенная цена - 98,865 манатов (14,2514%).

Расчеты по заключенным сделкам произведены сегодня. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 3,237 млн. манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 5 января 2017 года.