ЦБА продал на аукционе 18,7% предложенного объема нот

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 50 млн манатов и сроком обращения 27 дней.

Об этом сообщили Report в БФБ.

В ходе аукциона поступили 3 заявки от 3 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 9 371 300 манатов. Заявка представлена в ценовом интервале 98,8879 (14,9947%) - 98,9200 (14,5572%) манатов. ЦБА установил цену усечения по конкурентоспособным заявкам на уровне 98,8879 (14,9947%) манатов, а средневзвешенную цену на уровне 98,9025 (14,7957%) манатов. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 9 371 300 манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 5 апреля.