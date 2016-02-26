​ЦБА продал 24 банкам 50 млн. долларов

26 февраля, 2016 14:27

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион. На аукционе Центробанк продал 24 банкам 50 млн. долларов США. Как сообщает Report, ЦБА не обнародовал выставленную на аукцион сумму.