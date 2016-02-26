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    ​ЦБА продал 24 банкам 50 млн. долларов

    ЦБА не обнародовал выставленную на аукцион сумму

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион. На аукционе Центробанк продал 24 банкам 50 млн. долларов США.

    Как сообщает Report, ЦБА не обнародовал выставленную на аукцион сумму. 

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