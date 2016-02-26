​ЦБА продал 24 банкам 50 млн. долларов

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион. На аукционе Центробанк продал 24 банкам 50 млн. долларов США.
Как сообщает Report, ЦБА не обнародовал выставленную на аукцион сумму.
Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион. На аукционе Центробанк продал 24 банкам 50 млн. долларов США.
Как сообщает Report, ЦБА не обнародовал выставленную на аукцион сумму.
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Tural İbadlıАвтор новости