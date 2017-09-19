ЦБА: Процесс адаптации цен в Азербайджане идет медленно

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Процесс адаптации цен в Азербайджане идет очень медленно.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов (ЦБА).

"Адаптация цен зависит от различных факторов. В основном это внешние факторы, не носящие монетарный характер. Основной причиной устойчивости цен являются такие факторы, как инфляция импорта, продуктов и пр. Это также связано с психологическими факторами, ожиданиями людей. После проведенной нами экономической трансформации сложно за короткое время изменить ожидания", - добавил глава ЦБА.

"Я был очень удивлен, услышав мнения в связи с падением курса маната в ближайшем будущем. Конечно, это всего лишь ожидания", - продолжил Э.Рустамов.