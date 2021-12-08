ЦБА: Процедуры совершения платежей в банках сложные

Клиенты банков в Азербайджане сталкиваются со сложными процедурами при совершении платежей.

Клиенты банков в Азербайджане сталкиваются со сложными процедурами при совершении платежей.

Как сообщает Report, об этом рассказала руководитель проекта отдела обеспечения системы мгновенных платежей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Лейла Алиева.

По ее словам, основная проблема связана с реквизитами, запрашиваемыми у клиентов: “Мы решили эту проблему за счет идентификатора Ani pay. В центральной базе есть все данные. Клиенты могут получить прямой перевод с банковского счета, всего лишь зарегистрировав свой ID”, - отметила она.