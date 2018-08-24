 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦБА: Проблемные кредиты в инвалюте увеличились

    © Report

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличилась доля просроченных кредитов в структуре кредитов в инвалюте, выданных банками и финансово-кредитными учреждениями.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно отчету, по состоянию на 1 июля 2018 года просрочено 19,4% кредитов в инвалюте (909,0 млн манатов). Объем просроченных кредитов увеличился на 31,3 млн манатов или на 3,6% в месячном сравнении.

    Следует отметить, что объем просроченных кредитов в инвалюте на 1 июня составил 19,0% или 877,7 млн манатов.

    На 1 июля 2018 года кредитные вложения в экономику страны со стороны банков и финансово-кредитных организаций составили 12 105,6 млн манатов. Просроченные кредиты составили 14,4% или 1 745,7 млн манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi