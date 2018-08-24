ЦБА: Проблемные кредиты в инвалюте увеличились

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличилась доля просроченных кредитов в структуре кредитов в инвалюте, выданных банками и финансово-кредитными учреждениями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, по состоянию на 1 июля 2018 года просрочено 19,4% кредитов в инвалюте (909,0 млн манатов). Объем просроченных кредитов увеличился на 31,3 млн манатов или на 3,6% в месячном сравнении.

Следует отметить, что объем просроченных кредитов в инвалюте на 1 июня составил 19,0% или 877,7 млн манатов.

На 1 июля 2018 года кредитные вложения в экономику страны со стороны банков и финансово-кредитных организаций составили 12 105,6 млн манатов. Просроченные кредиты составили 14,4% или 1 745,7 млн манатов.