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    ​ЦБА привлек на первый депозитный аукцион 129 млн. манатов

    Это равно 86% запланированного объема

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По итогам проведенного Центробанком первого аукциона по привлечению средств объем привлеченных депозитов составил 129 млн. манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, средневзвешенная процентная ставка составила 6,49% годовых.

    "Депозитные операции направлены на развитие денежного рынка и усовершенствование операционных рамок денежной политики", - заявили в банке.

    Отметим, что срок депозитного аукциона составит 1 месяц.

    По первоначальному анонсу ЦБА планировалось привлечение 150 млн. манатов, процентная ставка ожидалась в диапазоне 4,01-6,99%. Однако фактически привлечено 86% запланированного объема.

    "С учетом макроэкономических процессов, целей денежной политики, а также ликвидной позиции банковского сектора Центробанком принято решение о проведении депозитных операций в рамках аукционов по привлечению средств. ЦБА продолжит деятельность по модернизации инструментов денежной политики", - отметили в ЦБА.

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