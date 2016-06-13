​ЦБА привлек на первый депозитный аукцион 129 млн. манатов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По итогам проведенного Центробанком первого аукциона по привлечению средств объем привлеченных депозитов составил 129 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, средневзвешенная процентная ставка составила 6,49% годовых.

"Депозитные операции направлены на развитие денежного рынка и усовершенствование операционных рамок денежной политики", - заявили в банке.

Отметим, что срок депозитного аукциона составит 1 месяц.

По первоначальному анонсу ЦБА планировалось привлечение 150 млн. манатов, процентная ставка ожидалась в диапазоне 4,01-6,99%. Однако фактически привлечено 86% запланированного объема.

"С учетом макроэкономических процессов, целей денежной политики, а также ликвидной позиции банковского сектора Центробанком принято решение о проведении депозитных операций в рамках аукционов по привлечению средств. ЦБА продолжит деятельность по модернизации инструментов денежной политики", - отметили в ЦБА.