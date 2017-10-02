ЦБА привлек на депозитном аукционе 200 млн манатов

© Report https://report.az/storage/news/74a976bc6afdac1eba318ac8ceee3049/83236742-3bb2-479b-aaf1-96a18218d74f_292.jpg

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся очередной депозитный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, было привлечено 200 млн манатов. Спрос на аукционе составил 574 млн манатов, в 2,87 раза превысив предложение.

По итогам аукциона средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам составила 10,01% годовых.