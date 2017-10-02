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    ЦБА привлек на депозитном аукционе 200 млн манатов

    Спрос втрое превысил предложение
    © Report

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся очередной депозитный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, было привлечено 200 млн манатов. Спрос на аукционе составил 574 млн манатов, в 2,87 раза превысив предложение.

    По итогам аукциона средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам составила 10,01% годовых.

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