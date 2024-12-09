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ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО Güvənli, занимающееся ломбардной деятельностью, а также его должностное лицо.
Финансы
9 декабря 2024 г. 17:49
ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО Güvənli, занимающееся ломбардной деятельностью, а также его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках тематической проверки в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, решением Насиминского районного суда города Баку ООО Güvənli оштрафовано на 20 тыс. манатов, а его должностное лицо - на 2 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке AMB "Güvənli” lombard şirkətini inzibati məsuliyyətə cəlb edib

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