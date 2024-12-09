ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО Güvənli, занимающееся ломбардной деятельностью, а также его должностное лицо.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО Güvənli, занимающееся ломбардной деятельностью, а также его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках тематической проверки в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, решением Насиминского районного суда города Баку ООО Güvənli оштрафовано на 20 тыс. манатов, а его должностное лицо - на 2 тыс. манатов.