ЦБА принял участие в заседании Группы Всемирного банка в США

Первый заместитель председателя ЦБА Алияра Мамедъярова принял участие в заседании Группы Всемирного банка в США.

Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров принял участие в заседании Группы Всемирного банка в США.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, встреча проходила под председательством президента Группы ВБ Аджая Банги с участием руководители структур, входящих в состав Всемирного банка, а также центральных банков и министерств финансов стран-членов Избирательной группы.

На встрече обсуждались важные темы глобальной финансовой повестки дня, была подчеркнута значимость укрепления регионального сотрудничества и расширения устойчивых источников финансирования.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по экономическим возможностям и вызовам в странах-членах Избирательной группы. Заместитель председателя ЦБА выразил благодарность президенту Всемирного банка за организацию встречи и подробное освещение поднятых вопросов.