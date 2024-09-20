ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов

17:25

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии трех физических лиц на оказание услуг страховых агентов, восстановил лицензии 19 физических и 2 юридических лиц, оказывающих такие услуги.

Как отмечает Report, об этом сообщил регулятор.

Согласно информации, решение об отзыве лицензий было принято 21 августа в соответствии с законом "О страховой деятельности" на основании добровольных заявлений страховых агентов.

Решение о восстановлении действия лицензий было принято 18 сентября в соответствии с действующим законодательством с учетом устранения страховыми агентами имевшихся недостатков.