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ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов

ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов 17:25
Финансы
20 сентября 2024 г. 17:45
ЦБА принял решение в отношении 24 страховых агентов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии трех физических лиц на оказание услуг страховых агентов, восстановил лицензии 19 физических и 2 юридических лиц, оказывающих такие услуги.

Как отмечает Report, об этом сообщил регулятор.

Согласно информации, решение об отзыве лицензий было принято 21 августа в соответствии с законом "О страховой деятельности" на основании добровольных заявлений страховых агентов.

Решение о восстановлении действия лицензий было принято 18 сентября в соответствии с действующим законодательством с учетом устранения страховыми агентами имевшихся недостатков.

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