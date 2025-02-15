ЦБА: Принципы устойчивого финансирования в страховом секторе внедрены ограниченно

12:29

В страховом секторе Азербайджана уровень интеграции принципов устойчивого финансирования и ESG-факторы (экологические, социальные и корпоративные) носит ограниченный характер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"Только одна страховая компания имеет четкий план внедрения устойчивого финансирования в соответствии с Дорожной картой ЦБА. Основными препятствиями в этом направлении являются недостаточный уровень осведомленности страховщиков, кадровый дефицит и слабый спрос на устойчивые страховые продукты", - говорится в информации регулятора.

При этом три компании включили ESG-факторы в свою долгосрочную стратегию, а большинство компаний заявили, что находятся на начальном этапе этого процесса.

Международное сотрудничество в этом направлении в секторе также ограничено: только 13% компаний участвовали в обучающих программах, а 19% использовали консультационные услуги международных организаций.

В рамках оптимизации ресурсов 15 из 16 действующих в Азербайджане страховых компаний сократили использование бумаги, 6 – экономят также электроэнергию и воду. Только одна компания не внедрила меры по повышению ресурсной эффективности.