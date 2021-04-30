ЦБА: При предъявлении источника средств можно купить больше инвалюты

В случае подозрения в какой-либо спекуляции, банки отказываются от проведения операций и предоставляют информацию в соответствующем порядке

Применение в Азербайджане лимита в 20 тыс. долларов США на покупку иностранной валюты - это вопрос не внутренней безопасности, а управления системами внутреннего контроля банков.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Тогрул Алиев.

По словам Алиева, в соответствии с законодательством и в зависимости от уровня риска принимаются соответствующие меры в системах внутреннего контроля в связи с определенными операциями: "Вы знаете, что денежные операции являются рискованными. Поэтому уточняется информация об их назначении, целях и пр. Поэтому любой гражданин, предъявив нам источник манатных средств, предназначенных для обмена, может совершать обменные операции без каких-либо ограничений.

К примеру, это может быть продажа недвижимости, зарплата и т.д. Банки выполняют данные операции после проведения соответствующей идентификации, уточнения цели и характера операций в соответствии с требованиями законодательства. В случае подозрения в какой-либо спекуляции, банки отказываются от проведения операций и предоставляют информацию в соответствующем порядке. Это правило существует в стране уже не первый день. Все это было и раньше".