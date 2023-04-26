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ЦБА предупреждает граждан о случаях мошенничества

ЦБА предупреждает граждан о случаях мошенничества В последнее время в различных социальных сетях распространяется ложная информация о различных инвестиционных порталах, обещающих высокую доходность, которые действуют от имени Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Финансы
26 апреля 2023 г. 17:29
ЦБА предупреждает граждан о случаях мошенничества

В последнее время в различных социальных сетях распространяется ложная информация о различных инвестиционных порталах, обещающих высокую доходность, которые действуют от имени Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ведомстве заявили, что мошенники обещают получение высоких доходов через торговлю национальными ресурсами и их основной целью является хищение финансовых средств граждан.

В связи с этим ЦБА призывает общественность не верить безосновательной информации в социальных сетях, проявлять осторожность и бдительность в подобных ситуациях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı adından dələduzluq hallarına dair xəbərdarlıq edib

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