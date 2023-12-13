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ЦБА предупреждает граждан о случаях инвестиционного мошенничества

ЦБА предупреждает граждан о случаях инвестиционного мошенничества Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предупреждает граждан о росте числа случаев инвестиционного мошенничества.
Финансы
13 декабря 2023 г. 13:07
ЦБА предупреждает граждан о случаях инвестиционного мошенничества
Report

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предупреждает граждан о росте числа случаев инвестиционного мошенничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Изучив обращения граждан, в ЦБА выявили, что неустановленные лица через социальные сети обманом пытаются присвоить денежные средства граждан под видом предоставления инвестиционных услуг со стороны некой инвестиционной компании Maryam Invest. Мошенники, обещая высокую прибыль от вложений, стараются завоевать доверие граждан, предоставляя им поддельную лицензию, которую указанная компания якобы получила от ЦБА, тем самым побуждая их инвестировать в счета в иностранных банках.

ЦБА еще раз призывает граждан не вестись на уловки мошенников, и уточнять перечень субъектов, имеющих соответствующую лицензию, на сайте ЦБА (https://www.cbar.az/page-200/investment-companies).

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Версия на азербайджанском языке AMB ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən investisiya şirkəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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