ЦБА предупредил участников платежного рынка, ведущих незаконную деятельность

Согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", действующие в стране платежные организации и организации электронных денег должны получить соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", действующие в стране платежные организации и организации электронных денег должны получить соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Отмечено, что, согласно статье 65.1 данного закона, составляется открытый для общественности реестр платежных организаций и учреждений электронных денег, получивших лицензию.

Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности можно проверить на сайте ЦБА ( https://www.cbar.az/page-853/electronic-money-institutions ).