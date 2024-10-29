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ЦБА предупредил участников платежного рынка, ведущих незаконную деятельность

ЦБА предупредил участников платежного рынка, ведущих незаконную деятельность Согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", действующие в стране платежные организации и организации электронных денег должны получить соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Финансы
29 октября 2024 г. 17:00
ЦБА предупредил участников платежного рынка, ведущих незаконную деятельность

Согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", действующие в стране платежные организации и организации электронных денег должны получить соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Отмечено, что, согласно статье 65.1 данного закона, составляется открытый для общественности реестр платежных организаций и учреждений электронных денег, получивших лицензию.

Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности можно проверить на сайте ЦБА (https://www.cbar.az/page-853/electronic-money-institutions).

При обнаружении лиц, осуществляющих данную деятельность без лицензии, просим сообщить в ЦБА (https://contact.e-cbar.az/). Анонимность гарантируется.

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