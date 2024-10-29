ЦБА предупредил участников платежного рынка, ведущих незаконную деятельность

Согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", действующие в стране платежные организации и организации электронных денег должны получить соответствующую лицензию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.
Отмечено, что, согласно статье 65.1 данного закона, составляется открытый для общественности реестр платежных организаций и учреждений электронных денег, получивших лицензию.
Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности можно проверить на сайте ЦБА (
При обнаружении лиц, осуществляющих данную деятельность без лицензии, просим сообщить в ЦБА (