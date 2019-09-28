ЦБА сделал предупреждение коммерческим банкам в связи с фальшивыми купюрами - ЭКСКЛЮЗИВ

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сделал предупреждение коммерческим банкам страны в связи с фальшивыми купюрами.

Как стало известно Report из банковских кругов, письмо было направлено на основе жалоб в ЦБА о наличии в обороте фальшивых денежных купюр.

В письме говорится, что Центробанк провел в связи с этим мониторинги и выяснилось, что эти купюры выдают банкоматы (АТМ), принадлежащие коммерческим банкам. Также банкам поручается быть внимательными в этом вопросе, не размещать в банкоматы непригодные купюры.

В письме, направленном в коммерческие банки, отмечается, чтобы банки должны сдавать непригодные купюры в Центробанк.

Отметим, что это письмо адресовано всем коммерческим банкам в стране.

Напомним, что система защиты азербайджанских манатов состоит из четырех этапов. Система защиты купюр номиналом 100 манатов приведена ниже:

Элементы защиты I и II степени можно увидеть невооруженным глазом. Эти элементы предусмотрены для населения. На лицевой стороне купюры номинал указан в скрытой форме.

Другим элементом защиты является изменение цвета цифры "100" в нижнем левом углу купюры при разглядывании ее под разными углами. У настоящих купюр цвет должен меняться от темно-красного до зеленого цвета.

Если направить купюру на свет, то с левой стороны купюры можно увидеть водяной знак, состоящий из знака маната, номинала купюры и слова "манат".

Кроме того, особое внимание на купюре стоит обратить на изображение части крепостной стены дворцового комплекса "Ичеришехер". На оригинальной купюре можно разглядеть отдельные кирпичики на крепостной стене, а на здании рядом - микротекст "Азербайджан".

В правом нижнем углу купюры видна голограмма с изображением карты Азербайджана и цифры "100". Также если прикоснуться к цифре "100" в верхнем правом углу и вертикальной надписи "Yüz Manat" (Сто манатов) справа, то можно почувствовать их рельефность.

На верхней правой стороне купюры есть надпись AMB, которую можно разглядеть с помощью специального оборудования. В отличие от других купюр, на банкнотах номиналом 100 манатов, есть вторая надпись AMB. Она цветная и находится с левой стороны купюры.

Элементы защиты III и IV степени можно разглядеть только при помощи специального оборудования. Так, элементы защиты III степени предназначены для банков, а IV степени - только для Центрального банка.

Длина банкноты номиналом в 100 манатов составляет 155 миллиметров, а ширина - 70 миллиметров.