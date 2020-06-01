​ЦБА предоставит ADIF кредит на 480 млн манатов

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Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) имеет возможность компенсировать застрахованные вклады в размере 200 млн манатов из 680 млн манатов, оставшихся в четырех закрытых банках.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Оставшиеся 480 млн манатов ЦБА предоставит ADIF в качестве кредита. По этому вопросу идут переговоры. Часть этих средств в размере 200 млн манатов планируется передать в иностранной валюте. Поэтому до конца этого года может произойти незначительное снижение валютных резервов ЦБА”, - отметил он.