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ЦБА: Правило управления риском ликвидности в банках вступит в силу с 1 декабря

ЦБА: Правило управления риском ликвидности в банках вступит в силу с 1 декабря С 1 декабря вступит в силу "Правило управления риском ликвидности в банках", утвержденное решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года, а "Правило управления ликвидностью банков", действующее с 2009 года, утратит силу.
Финансы
31 октября 2023 г. 18:32
ЦБА: Правило управления риском ликвидности в банках вступит в силу с 1 декабря

С 1 декабря вступит в силу "Правило управления риском ликвидности в банках", утвержденное решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года, а "Правило управления ликвидностью банков", действующее с 2009 года, утратит силу.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в новом документе учтены новейшие требования международных стандартов, а также отражены в более совершенной форме положения предыдущего документа.

Помимо стандартов Базельского комитета, сформировавших эффективные подходы к банковскому надзору, при подготовке регламента были учтены опыт зарубежных органов контроля, а также рекомендации экспертов Международного валютного фонда, прогрессивные предложения банковского сообщества.

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Версия на азербайджанском языке AMB: “Banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi Qaydası” dekabrın 1-dən qüvvəyə minəcək"

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