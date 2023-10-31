ЦБА: Правило управления риском ликвидности в банках вступит в силу с 1 декабря

С 1 декабря вступит в силу "Правило управления риском ликвидности в банках", утвержденное решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года, а "Правило управления ликвидностью банков", действующее с 2009 года, утратит силу.

С 1 декабря вступит в силу "Правило управления риском ликвидности в банках", утвержденное решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года, а "Правило управления ликвидностью банков", действующее с 2009 года, утратит силу.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в новом документе учтены новейшие требования международных стандартов, а также отражены в более совершенной форме положения предыдущего документа.

Помимо стандартов Базельского комитета, сформировавших эффективные подходы к банковскому надзору, при подготовке регламента были учтены опыт зарубежных органов контроля, а также рекомендации экспертов Международного валютного фонда, прогрессивные предложения банковского сообщества.