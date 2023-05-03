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ЦБА повысил учетную ставку

ЦБА повысил учетную ставку Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта с 8,75% до 9%.
Финансы
3 мая 2023 г. 10:08
ЦБА повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта с 8,75% до 9%.

Об этом сообщает в среду Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора увеличен на 0,5 п.п. с 7% до 7,5%, а верхний на 0,25 п.п. с 9,75% до 10%.

Новая учетная ставка вступает в силу с 4 мая. Очередное решение ЦБА по параметрам процентного коридора будет обнародовано 21 июня.

Сегодня в главном здании ЦБА состоится пресс-конференция.

Напомним, что 29 марта текущего года ЦБ повысил учетную ставку на 0,25% до 8,75%. Верхний предел процентного коридора был повышен с 9,5% до 9,75%, а нижний - с 6,75% до 7%.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan increases discount rate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırıb

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