ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая

Подписан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Целью меморандума является создание правовой базы сотрудничества между двумя структурами, укрепление связей и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере.
В соответствии с подписанным меморандумом предусматривается организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг.