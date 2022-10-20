ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая

ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая

Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

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Подписан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Целью меморандума является создание правовой базы сотрудничества между двумя структурами, укрепление связей и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере. В соответствии с подписанным меморандумом предусматривается организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA inks memo with China Banking and Insurance Regulatory Commission