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ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая

ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
Финансы
20 октября 2022 г. 16:11
ЦБА подписал меморандум с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая

Подписан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Целью меморандума является создание правовой базы сотрудничества между двумя структурами, укрепление связей и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере.

В соответствии с подписанным меморандумом предусматривается организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг.

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Версия на английском языке CBA inks memo with China Banking and Insurance Regulatory Commission
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Çinin Bank və Sığorta Tənzimləmə Komissiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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