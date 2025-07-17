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ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Регулирующим органом Абу-Даби

ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Регулирующим органом Абу-Даби ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Регулирующим органом Абу-Даби
Финансы
17 июля 2025 г. 14:36
ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Регулирующим органом Абу-Даби

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Регулирующий орган финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках меморандума предусмотрено расширение сотрудничества между организациями в области финансовых технологий и услуг, рынков капитала, а также других смежных направлений.

Стороны договорились об обмене опытом и информацией, проведении тренингов, семинаров, исследовательских визитов и мероприятий по профессиональному развитию. Это создаст возможности для изучения международной практики и внедрения передовых регуляторных подходов.

Меморандум о взаимопонимании станет основой для укрепления стратегического партнерства, обеспечив правовую базу для взаимодействия. Постоянный диалог и реализация совместных инициатив будут способствовать совершенствованию регуляторной среды и устойчивому развитию финансового сектора обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке AMB Əbu-Dabinin Tənzimləyici Orqanı ilə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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