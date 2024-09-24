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ЦБА подготовит стимулы для зеленого финансирования

ЦБА подготовит стимулы для зеленого финансирования 10:16
Финансы
24 сентября 2024 г. 10:31
ЦБА подготовит стимулы для зеленого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), как регулятор, подготовит определенные стимулы для финансового сектора в отношении "зеленого финансирования".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на конференции "Зеленые финансы" в Баку, организованной Американской торговой палатой в Азербайджане ("AmCham Азербайджан").

"Мы должны действовать в соответствии с "зеленой повесткой". У нас есть потребность в обучении для укрепления потенциала. Тренинги должны проводиться, как для наших структур надзора, так и для участников рынка. В целом, необходимо проводить мониторинг "зеленых финансовых" продуктов и выполнять другие работы", - отметил Ш.Махмудзаде.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Yaşıl maliyyələşmə" ilə bağlı müəyyən stimullar yaratmalıyıq

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