О нас

ЦБА подготовил предложения по совершенствованию обязательного страхования недвижимости

ЦБА подготовил предложения по совершенствованию обязательного страхования недвижимости 16:47
Финансы
21 октября 2024 г. 17:03
ЦБА подготовил предложения по совершенствованию обязательного страхования недвижимости

В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию механизма обязательного страхования недвижимости, они в настоящее время обсуждаются с соответствующими государственными органами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, предложения, разработанные с учетом опыта зарубежных стран, включают расширение страхового покрытия рисков, связанных со стихийными бедствиями в Азербайджане, применения более эффективных и гибких механизмов осуществления страховых выплат пострадавшим гражданам.

В Азербайджане также рассматривается внедрение экологического страхования ответственности в рамках "Дорожной карты по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы": "Этот вид страхования будет способствовать устранению экологического ущерба и обеспечению баланса экосистемы. Кроме того, внедрение системы аграрного страхования обеспечивает фермерам компенсацию потерь в случае гибели сельскохозяйственной продукции в результате негативных климатических действий. Ожидается, что опыт, накопленный в сфере аграрного страхования в стране за последние 4 года, будет играть значительную роль в совершенствовании этой системы и предотвращении климатических рисков".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB daşınmaz əmlakın icbari sığortasının təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlayıb

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi