ЦБА подготовил предложения по совершенствованию обязательного страхования недвижимости

16:47

В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию механизма обязательного страхования недвижимости, они в настоящее время обсуждаются с соответствующими государственными органами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, предложения, разработанные с учетом опыта зарубежных стран, включают расширение страхового покрытия рисков, связанных со стихийными бедствиями в Азербайджане, применения более эффективных и гибких механизмов осуществления страховых выплат пострадавшим гражданам.

В Азербайджане также рассматривается внедрение экологического страхования ответственности в рамках "Дорожной карты по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы": "Этот вид страхования будет способствовать устранению экологического ущерба и обеспечению баланса экосистемы. Кроме того, внедрение системы аграрного страхования обеспечивает фермерам компенсацию потерь в случае гибели сельскохозяйственной продукции в результате негативных климатических действий. Ожидается, что опыт, накопленный в сфере аграрного страхования в стране за последние 4 года, будет играть значительную роль в совершенствовании этой системы и предотвращении климатических рисков".