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ЦБА: По итогам года денежная база вырастет более чем на 20%

ЦБА: По итогам года денежная база вырастет более чем на 20% Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост денежной базы более чем на 20% в этом году.
Финансы
1 ноября 2023 г. 16:44
ЦБА: По итогам года денежная база вырастет более чем на 20%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост денежной базы более чем на 20% в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, к концу 2023 года ожидается профицит внешнеторгового баланса страны в размере 13,9 млрд долларов США и профицит баланса текущих операций в размере 10 млрд долларов США.

Напомним, что общий профицит платежного баланса Азербайджана в январе-июне этого года составил 5 млрд 245 млн долларов США. Это на 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на английском языке CBA predicts more than 20% growth in monetary base by year-end
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu ilin yekununda pul bazasında 20 %-dən çox artım olacaq"

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