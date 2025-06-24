ЦБА планирует реализацию масштабных проектов в сфере открытого банкинга

ЦБА планирует реализацию масштабных проектов в сфере открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) активно работает над концепцией открытого банкинга и планирует реализацию масштабных проектов в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ЦБА Фидан Тофиди на выставке Fintex Summit в Баку.

По ее словам, один из крупнейших проектов банка реализуется в сфере открытого банкинга.

"Несколько дней назад мы провели встречи с банками и финтех-компаниями. Этот проект приведет к трансформации всего финансового сектора. Через открытые API будут создаваться новые продукты и услуги, что обеспечит равные возможности для всех участников и ускорит развитие финтеха", - подчеркнула она.

Тофиди также отметила, что в 2024–2026 годах одним из приоритетов станет концепция цифрового центрального банка, над которой уже ведется активная работа. "В рамках этого направления запланировано множество инициатив, о которых пока не можем сказать, поскольку процесс продолжается", - добавила представитель регулятора.

Она подчеркнула, что проект открытого банкинга не завершится в рамках текущего стратегического периода.

"На следующем этапе планируется переход к модели "открытых финансов", когда вся финансовая отрасль будет подключена к единой API-экосистеме и сможет предлагать новые модели услуг", - добавила Тофиди.

Также она отметила важность гибкой и прозрачной регуляторной среды, которая создает равные условия и поддерживает инновации.

"Целью регулирования должно стать создание совместной ценности. Здоровая финансовая экосистема возможна при наличии четких правил и смелых решений", - подчеркнула Тофиди.