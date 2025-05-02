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ЦБА планирует меры по стимулированию кредитования аграрного сектора

ЦБА планирует меры по стимулированию кредитования аграрного сектора 12:13
Финансы
2 мая 2025 г. 12:25
ЦБА планирует меры по стимулированию кредитования аграрного сектора

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) планирует принять меры для стимулирования кредитования аграрного сектора.

Как сообщает Report", об этом заявил заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"Важное значение имеет кредитование лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, особенно тех, кто зарегистрирован в Электронной информационной системе сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства. Для повышения доступности кредитов для этого сегмента, для стимулирования банков к кредитованию этой сферы, мы предусмотрели определенные стимулирующие меры. Естественно, это должно предусматривать повышение соответствующего потенциала в кредитной политике, стратегии и правилах банков с точки зрения управления рисками", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB aqrar sektorun kreditləşməsini təşviq edəcək

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