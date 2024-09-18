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ЦБА не исключает интервенции на валютном рынке

ЦБА не исключает интервенции на валютном рынке Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает, что в ближайшие месяцы будет проводить интервенции на валютном рынке путем продажи.
Финансы
18 сентября 2024 г. 11:44
ЦБА не исключает интервенции на валютном рынке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает, что в ближайшие месяцы будет проводить интервенции на валютном рынке путем продажи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

"За 8 месяцев текущего года на валютных аукционах ЦБА был полностью удовлетворен возросший спрос на иностранную валюту в связи с увеличением прямых валютных расходов (в том числе на обслуживание внешнего государственного долга) и сокращением обязательств действующих в стране предприятий по торговым кредитам.

В остальное время года не исключены интервенции путем валютных продаж с целью поддержания реализации возросших расходов государства непосредственно в иностранной валюте (COP29 и другие государственные расходы)", - заявили в ЦБА.

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