ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов

В 2021 году доходы госбюджета по ненефтяному сектору в Азербайджане предусмотрены в размере 11,851 млрд манатов

В 2021 году доходы госбюджета по ненефтяному сектору в Азербайджане предусмотрены в размере 11,851 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, 48,7% доходов или 5 674 млн манатов поступят по линии налоговых органов, 33,5% или 3 900 млн манатов по линии таможенных органов, 7,6% или 880 млн манатов - трансферт из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям, 2,1% или 250 млн манатов составят отчисления Центрального банка Азербайджана, 8,1% или 947 млн манатов придется на прочие доходы.