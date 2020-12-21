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ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов

ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов В 2021 году доходы госбюджета по ненефтяному сектору в Азербайджане предусмотрены в размере 11,851 млрд манатов
Финансы
21 декабря 2020 г. 13:44
ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов

В 2021 году доходы госбюджета по ненефтяному сектору в Азербайджане предусмотрены в размере 11,851 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, 48,7% доходов или 5 674 млн манатов поступят по линии налоговых органов, 33,5% или 3 900 млн манатов по линии таможенных органов, 7,6% или 880 млн манатов - трансферт из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям, 2,1% или 250 млн манатов составят отчисления Центрального банка Азербайджана, 8,1% или 947 млн манатов придется на прочие доходы.

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