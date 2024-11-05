ЦБА озвучил преимущества и недостатки дистанционного кредитования

13:36

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) озвучил преимущества и недостатки дистанционного кредитования.

Как сообщили в ответ на запрос Report в ЦБА, к плюсам онлайн-кредитования относятся быстрота и удобство получения, экономия времени, возможность оформить заем без посещения банка. Данный метод также позволяет клиентам сравнивать различные кредитные предложения.

"В то же время, минусом дистанционного кредитования выступают риски, которые могут возникнуть из-за неправильной идентификации личности клиента и возможных пробелов в информационной безопасности. Кроме того, при получении такого кредита клиенту может оказываться меньше поддержки, что затрудняет правильное понимание информации", - подчеркнул регулятор.

При этом в Центробанке отметили, что регулятором были подготовлены и уже вступили в силу новые правила, касающиеся правильного управления кредитными рисками небанковских кредитных организаций.