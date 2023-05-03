ЦБА ожидает роста ненефтяного сектора на 6% в этом году

В этом году в ненефтяном секторе экономики Азербайджана ожидается рост на 6%.

В этом году рост в ненефтяном секторе экономики Азербайджана ожидается на уровне 6%.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов на пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В целом ЦБА прогнозирует устойчивый рост экономики страны. Этому способствуют инвестиции и растущий из года в год человеческий капитал”, - отметил он.

Напомним, что в январе-марте этого года ВВП Азербайджана составил 30 млрд 310,6 млн манатов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.