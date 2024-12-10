ЦБА отозвал банковские лицензии у 10 почтовых филиалов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии на банковскую деятельность у 10 филиалов ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, почтовые филиалы, у которых отозваны лицензии, расположены в Абшероне, Габале, Гобустане, Балакене, Огузе, Гахе, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле и Самухе.
Таким образом, число почтовых филиалов с банковской лицензией сократилось до 28.
Отметим, что последний раз ЦБА выдал лицензию на банковскую деятельность филиалу ООО "Азерпочт" в Ханкенди.