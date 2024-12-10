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ЦБА отозвал банковские лицензии у 10 почтовых филиалов

ЦБА отозвал банковские лицензии у 10 почтовых филиалов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии на банковскую деятельность у 10 филиалов ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.
Финансы
10 декабря 2024 г. 15:42
ЦБА отозвал банковские лицензии у 10 почтовых филиалов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии на банковскую деятельность у 10 филиалов ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, почтовые филиалы, у которых отозваны лицензии, расположены в Абшероне, Габале, Гобустане, Балакене, Огузе, Гахе, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле и Самухе.

Таким образом, число почтовых филиалов с банковской лицензией сократилось до 28.

Отметим, что последний раз ЦБА выдал лицензию на банковскую деятельность филиалу ООО "Азерпочт" в Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank 10 poçt filialının bank lisenziyasını ləğv edib

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