​ЦБА оставил курс доллара стабильным

1 июля, 2016 17:19

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 4 июля на отметке 1,5425 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, официальный курс не изменился. Отметим, что вчера официальный курс составил 1,5394 USD/AZN.