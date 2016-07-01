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    ​ЦБА оставил курс доллара стабильным

    В понедельник официальный курс составит 1,5425 AZN/USD

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 4 июля на отметке 1,5425 AZN/USD.

    Как сообщили Report в ЦБА, официальный курс не изменился.

    Отметим, что вчера официальный курс составил 1,5394 USD/AZN.

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