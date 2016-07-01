​ЦБА оставил курс доллара стабильным

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 4 июля на отметке 1,5425 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, официальный курс не изменился.
Отметим, что вчера официальный курс составил 1,5394 USD/AZN.
Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 4 июля на отметке 1,5425 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, официальный курс не изменился.
Отметим, что вчера официальный курс составил 1,5394 USD/AZN.
Tural İbadlıАвтор новости
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