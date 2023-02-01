ЦБА: Основная цель - создание межбанковского гарантированного и негарантированного рынка

Основной целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является создание межбанковского гарантированного и негарантированного рынка.

Основной целью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является создание межбанковского гарантированного и негарантированного рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

Он отметил, что ключевым показателем для регулятора является не объем и оборот, а влияние процентных решений на этот межбанковский рынок: "Необеспеченные однодневные сделки между банками в январе выросли на 0,8% по сравнению с декабрем”.

T. Казымов напомнил, что в Азербайджане с 9 января этого года начал функционировать межбанковский организованный валютный рынок (платформа), на котором банки могут продавать и покупать валюту друг у друга: “С помощью этой платформы банк с валютным дефицитом может закрыть свой дефицит, а банк с профицитом - продать валюту".