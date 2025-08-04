ЦБА оштрафовал НБКО Viator Mikro Kredit Azerbaijan и его должностное лицо

12^28 Центральнsq банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) ООО "Viator Mikro Kredit Azərbaycan" и его должностное лицо.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) ООО "Viator Mikro Kredit Azərbaycan" и его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, Решением Гянджинского городского суда указанная НБКО оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо - на 10 тыс. манатов за нарушение требований законодательства по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.