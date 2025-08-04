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ЦБА оштрафовал НБКО Viator Mikro Kredit Azerbaijan и его должностное лицо

ЦБА оштрафовал НБКО Viator Mikro Kredit Azerbaijan и его должностное лицо 12^28 Центральнsq банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) ООО "Viator Mikro Kredit Azərbaycan" и его должностное лицо.
Финансы
4 августа 2025 г. 12:38
ЦБА оштрафовал НБКО Viator Mikro Kredit Azerbaijan и его должностное лицо

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) ООО "Viator Mikro Kredit Azərbaycan" и его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, Решением Гянджинского городского суда указанная НБКО оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо - на 10 тыс. манатов за нарушение требований законодательства по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке AMB “Viator Mikro Kredit Azərbaycan” BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

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