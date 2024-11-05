ЦБА оштрафовал должностных лиц двух НБКО

09:44

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц 2 небанковских кредитных организаций (НБКО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках тематической проверки, проведенной с целью оценки соблюдения НБКО законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, за нарушении статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ООО Azinvestkredit решением Бакинского апелляционного суда оштрафовано на 3 тыс. манатов, за нарушение статьи 598.1.2 Кодекса должностное лицо ОАО Para решением Насиминского районного суда города Баку оштрафовано на 2 тыс. манатов.