ЦБА оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank на 2 тыс. манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank на 2 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих контрольных процессов, проводимых учреждением, установлено, что Premium Bank нарушил требования статьи 40.1 Закона "О банках" и пункта 3.3.2 "Правил совершения операций с лицами, имеющими причастность к банкам". Таким образом, должностное лицо банка было оштрафовано по статье 438.1 Кодекса об административных правонарушениях.