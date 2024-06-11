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ЦБА оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank

ЦБА оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank на 2 тыс. манатов.
Финансы
11 июня 2024 г. 09:28
ЦБА оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО Premium Bank на 2 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих контрольных процессов, проводимых учреждением, установлено, что Premium Bank нарушил требования статьи 40.1 Закона "О банках" и пункта 3.3.2 "Правил совершения операций с лицами, имеющими причастность к банкам". Таким образом, должностное лицо банка было оштрафовано по статье 438.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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