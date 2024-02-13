ЦБА оштрафовал должностное лицо Bank VTB Azerbaijan

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек должностное лицо ОАО Bank VTB Azerbaijan к административной ответственности.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек должностное лицо ОАО Bank VTB Azerbaijan к административной ответственности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках проводимых учреждением контрольных процессов, в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях АР, в связи с нарушением требований статьи 35.4 закона "О банках" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр", должностное лицо Bank VTB Azerbaijan оштрафовано на 4 тыс. манатов.