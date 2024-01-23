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ЦБА оштрафовал 3 НКО и их должностных лиц

ЦБА оштрафовал 3 НКО и их должностных лиц Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал небанковские кредитные организации (НКО) ООО City Finance, ООО İdeal Kredit и ЗАО Embafinans, а также их должностных лиц на общую сумму 66,5 тыс. манатов.
Финансы
23 января 2024 г. 16:31
ЦБА оштрафовал 3 НКО и их должностных лиц

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал небанковские кредитные организации (НКО) ООО City Finance, ООО İdeal Kredit и ЗАО Embafinans, а также их должностных лиц на общую сумму 66,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, финансовая санкция применено в рамках комплексных проверок в соответствии со статьей 598.1.2 КоАП за нарушение законодательства о противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма.

По решению Хатаинского районного суда, ООО City Finance оштрафовано на 20 000 манатов, его должностное лицо - на 2 000 манатов. Решением Наримановского районного суда, ООО İdeal Kredit оштрафовано на 20 000 манатов, его должностное лицо - на 2 500 манатов. Ясамальский районный суд оштрафовал ЗАО Embafinans на 20 000 манатов, а его должностное лицо - на 2 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 BOKT-u və onların vəzifəli şəxslərini cərimə edib

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