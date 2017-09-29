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    ЦБА опроверг слухи о девальвации в Азербайджане

    ЦБА объявил курс на завтра и 2 октября на 2 часа раньше обычного времени

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) опроверг слухи об ожидаемой завтра девальвации в Азербайджане.

    Как сообщает Report, ЦБА объявил курс доллара к манату на 2 часа раньше обычного времени. Так, регулятор установил курс на завтра и 2 октября на уровне 1,7002 маната за доллар. Это совпадает с курсом последних трех дней.

    Напомним, что ЦБА обратился к действующим в стране коммерческим банкам. Обращение адресовано участникам национальной платежной системы от имени первого заместителя председателя правления Алима Гулиева.

    В обращении говорится, что завтра объявлен официальным рабочим днем для банковской системы с целью проведения внутренних расчетно-кассовых операций с учетом объема поступлений и расходов госбюджета и необходимости завершения расчетов. 30 сентября 2017 года объявлен новым операционным днем по действующим платежным системам. В связи с этим среди населения появились слухи о завтрашней девальвации маната, так как объявление первой 34%-ной девальвации 21 февраля 2015 года пришлось именно на субботний день.

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