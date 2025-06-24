О нас

ЦБА: Одной из важнейших трансформаций в финансовой системе является растущая роль финтехов

ЦБА: Одной из важнейших трансформаций в финансовой системе является растущая роль финтехов 09:57
Финансы
24 июня 2025 г. 10:24
ЦБА: Одной из важнейших трансформаций в финансовой системе является растущая роль финтехов

Одной из важнейших трансформаций, наблюдаемых в финансовой системе в последние годы, является растущая роль финтехов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на Fintex Summit в Баку.

"В сегодняшнем динамичном цифровом мире пользователи ожидают быстрых, безопасных и персонализированных финансовых услуг. Финтех является основной движущей силой, которая преобразует эти ожидания в реальность", — отметил он.

По словам Халилова, создание сбалансированной и гибкой нормативной базы в сфере финансовых технологий, внедрение на рынке новых технологических решений, обеспечение всеобщего доступа к цифровым финансовым услугам и налаживание эффективного информационного обмена с участниками рынка, являются одними из основных целей ЦБА:

"Мы считаем, что проекты Open Banking, Distributed KYC и особенно Instant Payment System, над которыми мы работаем, сыграют важную роль в развитии финтеха".

В. Халилов также отметил, что ЦБА совершенствует механизмы риск-ориентированного контроля в соответствии со "Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы", в том числе за счет широкого использования моделей на основе искусственного интеллекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB: Maliyyə sistemində ən mühüm transformasiyalardan biri fintexlərin artan roludur

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi