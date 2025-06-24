ЦБА: Одной из важнейших трансформаций в финансовой системе является растущая роль финтехов

09:57

Одной из важнейших трансформаций, наблюдаемых в финансовой системе в последние годы, является растущая роль финтехов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на Fintex Summit в Баку.

"В сегодняшнем динамичном цифровом мире пользователи ожидают быстрых, безопасных и персонализированных финансовых услуг. Финтех является основной движущей силой, которая преобразует эти ожидания в реальность", — отметил он.

По словам Халилова, создание сбалансированной и гибкой нормативной базы в сфере финансовых технологий, внедрение на рынке новых технологических решений, обеспечение всеобщего доступа к цифровым финансовым услугам и налаживание эффективного информационного обмена с участниками рынка, являются одними из основных целей ЦБА:

"Мы считаем, что проекты Open Banking, Distributed KYC и особенно Instant Payment System, над которыми мы работаем, сыграют важную роль в развитии финтеха".

В. Халилов также отметил, что ЦБА совершенствует механизмы риск-ориентированного контроля в соответствии со "Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы", в том числе за счет широкого использования моделей на основе искусственного интеллекта.