ЦБА оценил влияние климатических изменений на инфляцию

Климатические изменения могут повлиять на общую инфляцию в Азербайджане на 0,5-1 процентный пункт до 2035 года.

Климатические изменения могут повлиять на общую инфляцию в Азербайджане на 0,5-1 процентный пункт до 2035 года.

Как сообщает Report, такие выводы представлены в отчете Центрального банка Азербайджана об устойчивом финансировании.

Согласно документу, наибольшее давление ожидается на продовольственную инфляцию - от 1,5 до 2 процентных пунктов.

В отчете подчеркивается, что изменение климата и переход к "зеленой" экономике формируют новые инфляционные риски по всему миру.

В 2024 году ЦБА провел комплексное исследование влияния климатических факторов на макроэкономические показатели и денежно-кредитную политику, изучив международный опыт и стратегии ведущих центробанков.