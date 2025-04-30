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ЦБА оценил влияние климатических изменений на инфляцию

ЦБА оценил влияние климатических изменений на инфляцию Климатические изменения могут повлиять на общую инфляцию в Азербайджане на 0,5-1 процентный пункт до 2035 года.
Финансы
30 апреля 2025 г. 16:30
ЦБА оценил влияние климатических изменений на инфляцию

Климатические изменения могут повлиять на общую инфляцию в Азербайджане на 0,5-1 процентный пункт до 2035 года.

Как сообщает Report, такие выводы представлены в отчете Центрального банка Азербайджана об устойчивом финансировании.

Согласно документу, наибольшее давление ожидается на продовольственную инфляцию - от 1,5 до 2 процентных пунктов.

В отчете подчеркивается, что изменение климата и переход к "зеленой" экономике формируют новые инфляционные риски по всему миру.

В 2024 году ЦБА провел комплексное исследование влияния климатических факторов на макроэкономические показатели и денежно-кредитную политику, изучив международный опыт и стратегии ведущих центробанков.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan assesses impact of climate change on inflation
Версия на азербайджанском языке AMB iqlim dəyişikliklərinin inflyasiyaya təsrini qiymətləndirib

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