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ЦБА оценил ситуацию с кибербезопасностью на финансовом рынке

ЦБА оценил ситуацию с кибербезопасностью на финансовом рынке Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценил ситуацию с кибербезопасностью на финансовом рынке до принятия стратегии кибербезопасности на финансовых рынках.
Финансы
14 июня 2023 г. 11:16
ЦБА оценил ситуацию с кибербезопасностью на финансовом рынке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценил ситуацию с кибербезопасностью на финансовом рынке до принятия стратегии кибербезопасности на финансовых рынках.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом информации и кибербезопасности ЦБА Эльвин Шахвердиев.

Он отметил, что были проведены опросы, охватившие требования рамок кибербезопасности и вопросы конфиденциальности: "Первоначальное оценивание установило, что показатель кибербезопасности по банковскому сектору составляет 2,14 %, страховому сектору – 1,85 %, платежному рынку – 2,85%, в целом по финансовому рынку – 2,28 %.

ЦБА ознакомилось с опытом многих стран, включая Турцию, Казахстан, Сингапур, Англию и Францию: "В создании этой стратегии велика роль международных экспертов и нашей команды. Мы также действовали в тесном взаимодействии с экспертами в сфере кибербезопасности Международного валютного фонда".

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