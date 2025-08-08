ЦБА обязал три кредитных союза устранить нарушения по срокам представления отчетности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания кредитным союзам "Hacıoğlu", "Стимул" и "İnci Kredo" в связи с нарушениями в отчетности.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания кредитным союзам "Hacıoğlu", "Стимул" и "İnci Kredo" в связи с нарушениями в отчетности.

Как сообщили Report в ЦБА, кредитный союз "Hacıoğlu" не представил финансовую отчетность за II квартал 2025 года. Кредитные союзы "Стимул" и "İnci Kredo" сдали отчетность с нарушением сроков. Тем самым они не исполнили требование пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов".

На этом основании, с учетом требований подпункта 4.4.4 "Правил выдачи лицензии кредитному союзу для осуществления банковских операций", ЦБА выдал "Hacıoğlu" предписание о немедленном представлении отчетов, а также соблюдении сроков в будущем. В адрес "Стимул" и "İnci Kredo" вынесены предписания о соблюдении установленных законодательством сроков отчетности.