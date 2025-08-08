О нас

ЦБА обязал три кредитных союза устранить нарушения по срокам представления отчетности

ЦБА обязал три кредитных союза устранить нарушения по срокам представления отчетности Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания кредитным союзам "Hacıoğlu", "Стимул" и "İnci Kredo" в связи с нарушениями в отчетности.
Финансы
8 августа 2025 г. 16:05
ЦБА обязал три кредитных союза устранить нарушения по срокам представления отчетности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания кредитным союзам "Hacıoğlu", "Стимул" и "İnci Kredo" в связи с нарушениями в отчетности.

Как сообщили Report в ЦБА, кредитный союз "Hacıoğlu" не представил финансовую отчетность за II квартал 2025 года. Кредитные союзы "Стимул" и "İnci Kredo" сдали отчетность с нарушением сроков. Тем самым они не исполнили требование пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов".

На этом основании, с учетом требований подпункта 4.4.4 "Правил выдачи лицензии кредитному союзу для осуществления банковских операций", ЦБА выдал "Hacıoğlu" предписание о немедленном представлении отчетов, а также соблюдении сроков в будущем. В адрес "Стимул" и "İnci Kredo" вынесены предписания о соблюдении установленных законодательством сроков отчетности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Экслюзивные новости

Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi