О нас

ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал

ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал 17:16
Финансы
12 августа 2025 г. 17:42
ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания двум платежным организациям - ООО "Tiko Azərbaycan" и "Greentek Group".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, такое решение было принято для устранения нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала в соответствии с пунктом 4.3 "Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег" и для совершенствования систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi