ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал

17:16

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) вынес обязательные к исполнению предписания двум платежным организациям - ООО "Tiko Azərbaycan" и "Greentek Group".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, такое решение было принято для устранения нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала в соответствии с пунктом 4.3 "Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег" и для совершенствования систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах"