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ЦБА объявил о своих планах, связанных с COP29

ЦБА объявил о своих планах, связанных с COP29
Финансы
31 июля 2024 г. 13:50
ЦБА объявил о своих планах, связанных с COP29

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ряд мероприятий по нескольким направлениям.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

"Первое направление связано с созданием в стране устойчивой финансовой инфраструктуры. Сюда входит определение как "зеленых" облигаций, так и других устойчивых финансовых инструментов и создание правовой инфраструктуры. Второе направление - формирование систем управления рисками, связанных с устойчивым финансированием. Это особенно касается банковского сектора. Третье направление - определение формы отчетности. Четвертое направление - подготовка экосистемы в целом к использованию устойчивых финансовых инструментов", - отметил он.

По словам Махмудзаде, в рамках поддержки формирования инициатив страной, принимающей COP29, предусмотрено проведение мероприятий совместно с банками и ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

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Версия на английском языке CBA announces its plans for COP29
Версия на азербайджанском языке AMB COP29-la bağlı planlarını elan edib

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