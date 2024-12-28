ЦБА объявил цели и рамки денежной политики на 2025 год

В 2025 году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена на обеспечение ценовой стабильности, являющейся его основным мандатом, и стабилизацию инфляции в рамках установленной цели.

В 2025 году денежная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет нацелена на обеспечение стабильности инфляции, удержания ее в установленном коридоре.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2025 год.

Согласно заявлению, реформы по совершенствованию рамок денежной политики будут продолжены.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития на 2022 - 2026 годы" целью денежной политики на следующий год является сохранение годовой инфляции в коридоре 4±2%.

Согласно последним прогнозам ЦБА (октябрь 2024 года), в 2025 году годовая инфляция будет на уровне 5,8%, что соответствует установленным рамкам коридора. ЦБА продолжит регулярно обновлять свои прогнозы по инфляции на основе всестороннего анализа инфляционных факторов. Одновременно будет проводиться оценка инфляционных ожиданий.

Вопрос стабильности инфляции связан с рядом внешних и внутренних рисков. В 2025 году основными внешними факторами, влияющими на инфляцию в стране, останутся динамика изменения цен на сырьевые товары на мировых рынках, инфляционные процессы и экономическая активность в странах-партнерах. В условиях продолжающейся геополитической напряженности в мире эти внешние факторы будут оставаться переменчивыми. Внутренние риски связаны с возможным избыточным расширением совокупного спроса, изменением цен на регулируемые государством товары и услуги, а также ростом инфляционных ожиданий.

Ожидается, что в 2025 году ключевую роль в реализации денежной политики продолжит играть канал валютного курса. Номинальный эффективный курс маната останется одним из основных факторов, влияющих на импорт инфляции. Согласно последним расчетам, проведенным на основе прогнозов международных аналитических центров по двусторонним курсам, в 2025 году номинальный эффективный курс маната продолжит укрепляться.

В следующем году коридор процентных ставок ЦБА будет одним из основных инструментов воздействия на монетарные условия в экономике. Решения по коридору процентных ставок будут приниматься с учетом изменения баланса рисков внутренних и внешних факторов инфляции, а также обновленных макроэкономических прогнозов.

В следующем году ЦБА продолжит уделять внимание развитию аналитического и прогнозного потенциала. В рамках системы анализа и прогнозирования политики будут регулярно совершенствоваться инструменты моделирования на основе передового опыта, а глубина и охват исследований будут расширяться. С целью увеличения охвата альтернативных статистических баз данных будет продолжено сотрудничество с государственными и частными организациями.