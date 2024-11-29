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ЦБА обсудил управление изменениями в период неопределенности с более чем 40 центробанками

ЦБА обсудил управление изменениями в период неопределенности с более чем 40 центробанками
Финансы
29 ноября 2024 г. 19:28
ЦБА обсудил управление изменениями в период неопределенности с более чем 40 центробанками

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в 6-м ежегодном международном круглом столе "Стратегическое развитие и управление изменениями в центральных банках в период чрезмерной неопределенности".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, круглый стол прошел в онлайн-формате.

Мероприятие собрало представителей центральных банков из более чем 40 стран. Участники обсудили подходы и стратегии для решения актуальных вызовов.

На сессии "Извлеченные уроки и успехи в реализации стратегий" ЦБА представил свои взгляды на Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы и подходы к реализации комплексной стратегии.

На мероприятии ЦБА обсудил с другими центральными банками лучшие практики в разработке и реализации стратегии, положительные примеры организаций, проблемы, с которыми сталкиваются центральные банки в период глобальной неопределенности, и направления будущих инициатив.

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Версия на английском языке CBA discusses change management during uncertainty period with more than 40 central banks
Версия на азербайджанском языке AMB 40-dan çox mərkəzi bankla qeyri-müəyyənlik dövründə dəyişikliklərin idarə edilməsini müzakirə edib

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