ЦБА обсудил управление изменениями в период неопределенности с более чем 40 центробанками

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в 6-м ежегодном международном круглом столе "Стратегическое развитие и управление изменениями в центральных банках в период чрезмерной неопределенности".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, круглый стол прошел в онлайн-формате.

Мероприятие собрало представителей центральных банков из более чем 40 стран. Участники обсудили подходы и стратегии для решения актуальных вызовов.

На сессии "Извлеченные уроки и успехи в реализации стратегий" ЦБА представил свои взгляды на Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы и подходы к реализации комплексной стратегии.

На мероприятии ЦБА обсудил с другими центральными банками лучшие практики в разработке и реализации стратегии, положительные примеры организаций, проблемы, с которыми сталкиваются центральные банки в период глобальной неопределенности, и направления будущих инициатив.